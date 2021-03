Hjälp med aktivering av CoD: Cold War

Hej!

Fick tag på en kod till Call of Duty: Cold War och undrar ifall det finns någon vänlig själ som sitter på ett RTX 3080/3090 som skulle kunna hjälpa mig med aktiveringen då det verkar dröja ett bra tag innan jag får tag på ett till ett vettigt pris😅

Aktivering verkar gå till på följande sätt:

1. Installera ditt kvalificerade grafikkort (RTX 3080 eller 3090).

2. Uppdatera eller installera den senaste versionen av GeForce Experience (version 3.18 eller senare).

3. Öppna och logga in på mitt GeForce Experience.

4. Gå till den nedrullningsbara kontomenyn längst upp till höger och välj ”LÖS IN”.

5. Ange produkt nyckeln

6. Följ resten av anvisningarna på skärmen för att logga in via mitt Battle.net-konto.

7. Välj LÖS IN för att lösa in Call of Duty: Black Ops Cold War för mitt Battle.net-konto.

8. Välj STARTA BATTLE.NET för att slutföra inlösningen och påbörja installationen.

OBS! Verkar endast gå att lösa in en kod per spel per grafikkort så ifall du redan har löst in en Cold War-kod innan så kommer det inte att funger!

Allt gott😁

