Skapa metoder som räknar ut bråk och sedan skriver ut det i rätt format.

static double fraction(int nominator, int denominator) { //Metod 1. int fractionPart = nominator/denominator; return fractionPart; } private static double sdg(int a, int b) { //Metod 2. // TODO Auto-generated method stub double c = a / b; a = (int) (a - b * c); return a; } static void printFraction(int[] parts) { //Metod 3. for (int val: parts) System.out.print(val + " "); } public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub int fraction = (int) fraction(7,3); //Gör vad den är tänkt att göra. int sgd = (int) sdg(7,3); //Gör vad den är tänkt att göra. Integer[] parts = {2,1,3}; //Gör inte vad den ska göra. Jag får ut [Ljava.lang.Integer;@7291c18f. System.out.println(parts); System.out.println(fraction + " " + sgd + "/" + 3); //Detta är resultatet jag vill få ut, och i denna form men genom att använda metod 3 på något sätt. }