Data som kraschar vad kan vara fel ?

Skrivet av brodan85: Kollar i loggboken nu (dock ingen större aning om vad jag ska kolla efter ) Men fanns en kritisk med händelse id - 41 Kernel power om det säger nån nånting ? Gå till inlägget

Kommer det upp sådan info som inte är tydlig så är det bäst att google. Första svaret på google lyder.

"the kernel-power event ID 41 critical error is generated when windows starts after its last shutdown and Windows finds that the computer was not previously shutdown cleanly.."