Trall ock minusgrader?

Så tanken var att fixa golv till betongbalkongen (100x200cm). Snyggast jag hitta var att skaffa trall i trä, men plasten är polypropylene vilket inte tål minusgrader och kommer troligen att desegregeras. Andra alternativet är i plast men inte så snygg, fast hållbar, mycket mer hållbar.

Någon som vet hur bra polypropylene kommer att klara sig under vintern, eller om det är bättre att köra på plast varianten. Jag kommer inte att ta in den under vintern, kommer inte att spendera mycket tid på balkongen, och underhåll kommer vara noll. Vattenkannan om det är fågelskit kommer väl att göras, men ingen målning/lackning etc.

Men kan vara lite snyggare att sätta lite blomkrukor och golv än bara tomt och betonggolv som är kalt att stå på.