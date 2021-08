Köpråd- Billig skärm för gaming och kontorsarbete. 32-35 tum , välvd

Hej,

Jag har kollat på skärmar att komplettera min PC med. Sitter för närvarande med en 27 tums Dell Dell

UltraSharp U2717D Infinity skärm lånad från jobbet. men känner at tjag gärna vill ha en större och välvd skärm att spela på. Men eftersom jag också behöver den skärmen till att jobba med så bör den vara bra att spela Excel på.

Jag har ett ASUS GeForce RTX 3060 12GB TUF GAMING OC grafikkort.

Eftersom jag inte "måste" ha en skärm nu så kollar jag då och då av prisjakt och olika sidor på skärmar som skull ekunna var något.

Just nu undrar jag om denna kan duga till mig?

https://www.webhallen.com/se/product/330603-MSI-MAG342CQRV-34... som just nu ligger på 3490 o köpa på.

Detta är ungefär det priset jag vill sträcka mig till för närvarande.

Om det finns en skärm som är väldigt bra och är typ 32 tum kan det ju också funka. (kanske blir lite för nära och stort med 34?

Spelar mest mest Word of warships just nu men kommer säkert att lira mer spel framgent, har innan spelat bara på PS4. På PS4 spelar jag typ spel som Red dead Redemption 2, Ghost of Tsushima, Assasins Creed serien, Last of us serien mm. Spelar gärna Call of Duty, (kör bara singelplayer campains där. ).

nackdelen med MSI skärmen är att den bara går till 100 hz. kanske behöver högre? eller inte lönt då grafikkortet klent till spelen jag kommer spela?

Har tidigare kollat på denna när den var nere på samma pris https://www.komplett.se/product/1167954/gaming/spelutrustning... men den saknade höj och sänkbart justering vilket jag nog vill kunna göra.

Annars andra tips på skärm i prisklassen som är bra och lite rea på?:

ett exempel till på skärm som jag sneglat på.

https://www.mediamarkt.se/sv/product/_asus-tuf-gaming-vg32vq1...