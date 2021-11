Speldator ~50k

Hallå!

Jag har länge nu varit taggad på ny dator då min är så så gammal och slö, men väntade på nya intel. Så nu känner jag att det börjar bli dags! Jag behöver dock hjälp, då jag har dålig koll på delar. Känner för att köra all out på det här, fina delar och snyggt utseendemässigt, så bryr mig inte extremt mycket vad priset blir - helt ok om det blir mer än 50k då grafikkortet är så dyrt.

Tänker mig typ nya i9 och kanske 3090 när det finns, sedan är det viktigt för mig att det är några riktigt riktigt grymma RAM. Kollade lite på chassi och Lian Li såg rätt schysst ut. Bild 1, Bild 2, Bild 3. Om möjligt något liknande i utseende? Resten vet jag inte riktigt, så uppskattar verkligen all hjälp och tips!