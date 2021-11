Val av konsol eller PC

Jag tycker konsol är ett bra val såvida man inte är en stor FPS/RTS spelare. Kontroller känns bra för många spel men inte förstaperson spel och inte rts. Däremot är den perfekt för tredjepersonspel som t.ex. horizon zero dawn, last of us, assassins creed, spiderman, osv osv. Det går att spela fps med kontroller men det är långtifrån lika roligt som att spela med mus.