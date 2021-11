Chromebook felmeddelande ERR_TIMED_OUT

Hej alla.

Har en Dell Chromebook 3380 som igår plötsligt började ge ovanstående felmeddelande (Webbplatsen kan inte nås, tog för lång tid på sig att svara) på en del sidor, andra sidor är oerhört sega. Samma problem finns om jag kör Firefox i CB:n.

Om jag kör en Mac på samma WiFi så fungerar alla dessa sidor utan problem.

Om jag ansluter Cb via mobilen så fungerar allt OK.

Så felet ligger kommunikationen mellan CB och router, har googlat och gjort ändringar såsom uppdaterat,rensat cache och data samt cookies, valt Google DNS, låsa kanaler i routern, stänga av WPS och QoS m.m. men inget har hjälpt.

Om jag kör Chrome Connectivity Diagnosis så går det mesta OK utom att "Webbegäran till Goggle tar för lång tid"...

Någon som har fler tips vad man kan göra?