android do not disturb whatsapp och FB messenger

Telefon: Oneplus Nord

Se om någon har bättre koll än mig på detta, försöker få Do not disturb delen på min sambos telefon att släppa igenom samtal från whatsapp och facebook messenger men inte låta när det skickas meddelanden, eller bara släppa igenom vissa personer.

vanligtvis på DND så sätter man bara in att stjärnmärkta personer kan åtsidosätta DND, och det funkar vanligtvis, men inte när samtalet kommer in via whatsapp eller facebook messenger, och sambon vill att när hennes syster som ringer via de (ringer från utlandet) så ska det låta och inte bara vara tyst när DND är aktivt, men hittar ingen möjlighet att sätta så att Whatsapp och facebook messengers samtal kan åtsidosätta dem, utan är antingen allt, alla meddelanden etc eller inget, och vill inte höra plinganden från meddelanden mitt i natten utan bara ringsignal från vissa specifika personer bara.

Någon som har en idé på hur man kan fixa det?