Hej allesammans.

Har precis införskaffat ett 3080 och passade samtidigt på att köpa lite fläktar, 140mm Pure Wings 2 som chassifläktar.

Innan detta hade jag endast 3 140mm fläktar som ingick i chassit (Meshify S2) och de var nästan dead silent.

Installerade allting och redan innan jag kommit in i Windows lät det extremt, de rampade upp och ner.

Jag har även en fläkthub på baksidan som både CPU och original chassifläktarna är inkopplade till, de tre fläktarna är 3-pin och dessa nya är 4pin och två av dom är inkopplad i hubben och två andra direkt på moderkortet.

Är det bättre att koppla in alla 4 nya fläktar inkl. en äldre Corsair 140mm direkt på moderkortet istället? Och även koppla in D15 direkt på moderkortet istället för att att koppla hubben in i CPU_FAN och därigenom resterade fläktar?

Känns inte direkt som att jag kan styra dom heller på något sätt.

Hoppas jag förklarat tillräckligt för att någon ska ha en idé om vad som händer.

Tack på förhand