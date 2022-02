GTA V för barn?

Skrivet av Jimmy: Hej, Min dotter som är 12 år har spelat ett av de tidigare GTA spelen men ställer mig frågande till att låta henne spela GTA V, särskilt med tanke på Trevors öppningsscen : https://youtu.be/CNqCCus9M_0?t=40 Var och en vet bäst vad deras barn klarar och detta är klart på gränsen. Jag har spelat igenom GTA V själv för en massa år sen men kommer inte ihåg helt hur brutalt det var, kanske sorterar man bort en del på vägen, mindes ex inte scenen i klippet ovan. Är resten av spelet på samma nivå? Hur är det med online delen? Gå till inlägget

And the parent-of-the-year award goes to...

(drumroll)

... JIMMY!

Jag hade personligen inte låtit en tolvåring spela GTA V.