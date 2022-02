Hur ofta installerar, återställer ni om ert Windows operativsystem?

Back in the days, also known as the Dark Age. I Ghosted my computer every 3 months...

Förklaringen var att på den tiden runt år 2000 så drog man hem hur mycket skit som helst till datorn från helt okända ställen. Denna skit installerade man direkt på värdoperativsystemet och det påverkade stabilitet och prestanda.

I samma tid så hade typ alla nördar en ghost image fil av något slag på cd/dvd, som innebar att man på mindre än 1h kunde återställa datorn till ett ursprungligt läge. När jag läste på högskolan så hade man olika läsperioder och inför varje ny läsperiod så ville man bli av med sånt man ej använde.

Detta beteende slutade nördar upp med kring år 2009 med Windows 7. Folk hade då så kraftiga datorer så de kunde installera all dritt på vm. Och vops så hade man en ren och fräsch windows utan en massa skit i sig.

Nå skulle någon nämna att den formaterar datorn var 3:e månad när den söker jobb, så skulle jag svara: -In med nästa sökande. Då metoden att inte använda image fil är ineffektiv redan slutet av 90 talet. Och sedan ska man ej installera en massa skit på värdoperativsystemet.