Fel vid anrop av metoder som är i en switch-case C#

static void Main(string[] args) { List<string> ämnen = new List<string> { "Matematik", "Svenska", "Engelska", "Historia", "Fysik" }; bool repetera = true; do { Console.WriteLine("

========Räkna betyg========"); Console.WriteLine("1. Skriv in dina poäng"); Console.WriteLine("2. Skriv ut dina betyg"); Console.WriteLine("3. Poäng & betyg statistik"); Console.WriteLine("4. Avsluta"); Console.WriteLine("=========================="); Console.Write("Ange ditt alternativ: "); int alternativ = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); switch (alternativ) { case 1: var poäng = läsPoäng(ämnen); var betyg = omvandlaBetyg(poäng); break; case 2: skrivUtBetyg(betyg, ämnen); // CS0165: Use of unassigned local variable 'betyg' break; case 3: Statistik(betyg, poäng); // CS0165: Use of unassigned local variable 'poäng' break; case 4: Console.WriteLine("Tack för att du använt programmet 'Räkna betyg'"); repetera = false; break; default: Console.WriteLine("

Vänligen ange ett alternativ mellan 1-4.

"); break; } } while (true); Console.Clear(); } static List<int> läsPoäng(List<string> ämnen) { var poäng = new List<int>(); Console.Write("Ange totalpoäng för matematik:"); poäng.Add(Convert.ToInt32(Console.ReadLine())); Console.Write("Ange totalpoäng för svenska:"); poäng.Add(Convert.ToInt32(Console.ReadLine())); Console.Write("Ange totalpoäng för engelska:"); poäng.Add(Convert.ToInt32(Console.ReadLine())); Console.Write("Ange totalpoäng för historia:"); poäng.Add(Convert.ToInt32(Console.ReadLine())); Console.Write("Ange totalpoäng för fysik:"); poäng.Add(Convert.ToInt32(Console.ReadLine())); return poäng; } static List<char> omvandlaBetyg(List<int> poäng) { List<char> betyg = new List<char>(); foreach (int i in poäng) { if (i < 50) { betyg.Add('F'); } else if (i <= 60) { betyg.Add('E'); } else if (i < 75) { betyg.Add('D'); } else if (i < 90) { betyg.Add('C'); } else if (i < 100) { betyg.Add('B'); } else { betyg.Add('A'); } } return betyg; } static void skrivUtBetyg(List<char> betyg, List<string> ämnen) { // Använder mig utav metoden .Zip för att slå ihop betyget med // sitt motsvarande ämne. För att sedan kunna presentera allt // i samma linje som visar betyget och ämnet "zippat" till en linje. // (Utan denna .Zip lösning så hade man fått göra två separate foreach-loopar // som då visar ämnena och betygen separat. // Denna lösning fungerar utmärkt för att iterera igenom två listor samtidigt. var betygOchÄmnen = betyg.Zip(ämnen, (first, second) => first + " |" + second); Console.WriteLine("

_________________________"); Console.WriteLine("| Betyg | Ämne "); foreach (var item in betygOchÄmnen) { Console.WriteLine("| " + item); } Console.WriteLine("_________________________"); } static void Statistik(List<char> betyg, List<int> poäng) { int betygA = 0; int betygC = 0; int betygF = 0; int totalPoäng = poäng.Sum(); foreach (var c in betyg) { if (c == 'A') { betygA++; } else if (c == 'C') { betygC++; } else if (c == 'F') { betygF++; } } Console.WriteLine("

========================"); Console.WriteLine("|Antal A betyg: " + betygA + " |"); Console.WriteLine("|Antal C betyg: " + betygC + " |"); Console.WriteLine("|Antal F betyg: " + betygF + " |"); Console.WriteLine("|Antal betygspoäng: " + totalPoäng + "|"); Console.WriteLine("========================"); } } }