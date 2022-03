Fractal design torrent, är det onödigt att sätta in en extra 140mm fläkt bak för att hjälpa dra ut luften?

Kollat väldigt länge på detta chassit och har egentligen bara 2 frågor..

https://www.inet.se/produkt/6904954/fractal-design-torrent-wh...

Vad skulle ni tycka om att sätta in en extra 140mm fläkt där bak för att hjälpa dra ut luften eftersom det är så många inblås? Fördelar/nackdelar med det?

Sen undrar jag bara ifall PSUn inte kommer bli varm eftersom den sitter längst upp och kommer dra in sin luft från chassiutrymmet där det är varmare än utanför chassit. Jämnfört med standard där den sitter i botten och drar in kall luft under chassit

Brukar nätaggregat kunna bli varma? Är dålig på datordelar så har ingen aning