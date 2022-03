Hur får jag bort: "temp" is undefined?

Hej,

Har problem med en bubble sort i C++.

Jag har skrivit in den från våran lärobok, men får fel på en av "temp" i sorteringskoden.

Så här ser det ut:

int myList[] = { temperatur[0],temperatur[1], temperatur[2], temperatur[3] };

int max = 3;

for (int i = 0; i < max; i++)

{

int nrLeft = max - i;

for (int j = 0; j < nrLeft; j++)

{

if (myList[j] > myList[j + 1])

int temp = myList[j]; <===== denna "temp" är det inga problem med <====

myList[j] = myList[j + 1];

myList[j + 1] = temp; <===== denna "temp" är enligt felmedd. : undefined <====

}

}

for (int i = 0; i < 4; i++)

cout << myList[i] << "

";

Varför går en igenom, men inte den andra?

Dessa står väl som temporary?

har provat att skriva

int temp

int; temp;

som Visual Studios föreslår, men det vill iaf inte lösa sig.

För jag hade det bekymret tidigare när jag hade det som int temp = temperatur

Är jag helt ute & cyklar igen? *suck* Varför e d så svårt...... !?

Tacksam för hjälp

fr nybörjaren