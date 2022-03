Jag vill också låta jättetråkig (det är väl en sån dag). Har du tänkt på att du för 7000 SEK kan hosta - t ex - en droplet hos digitalocean i över 10 år?

Edit: Får man inte 750 beräkningstimmar i månaden gratis hos AWS, förresten? Med deras micro-instanser. Borde räcka rätt långt för ett mindre projekt. Edit: Kanske bara är de första 12-månaderna det erbjudandet gäller.

@Ernesto beat me to it.