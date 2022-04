Kontrollerna får ej kontakt med Nintendo Wii

Hej!

Installerade Homebrew (v70r65) och priiloader (IOS v60, v0.8(beta v3)) på min konsoll för vääldigt många år sedan. Allt funkade jättebra tills jag en dag inte kunde koppla ihop/styra konsollen med kontrollerna (tror det ev var när batteriet tog slut i kontrollerna). Jag la spelet i malpåse, men nu har mina sönder visat intresse igen och jag bestämde mig för att ge det en ny chans. Kan fortfarande inte knäcka hur jag ska få konsollen att prata med kontrollerna. Har provat att syca dem med de orange knapparna på konsoll och kontroll, men inget händer. De blåa lamporna blinkar en stund och sedan slutar de, utan de har fått kontakt.

När konsollen startar är den konfigurerad så att den läser direkt från den externa hårddisken med mina spel. Jag ser får en lista på alla spel som ligger på min HD. Alternativt kan jag starta och komma till Priiloader-menyn genom att trycka på Power och sedan hålla in Reset ett tag under uppstarten. Oavsett meny, så får kontrollerna inte kontakt med konsollen så jag kan göra några val.

Jag har originalkontroller med fräsha batterier (testade kontrollerna i svågerns spel för någon vecka sedan och de funkade). Min Sensor Bar funkar (lyser fem små blåa lampor i den när jag tittar på den i min mobilkamera). Jag har även försök att starta ett spel från en DVD, med min HD urkopplad. Den läser kort från DVD'n och sedan slutar den och fortsätter bara vara svart på skärmen.

Skulle jag kunna "aktivera" kontrollerna om jag ändrade i uppstarten så att jag istället hamnar på Homebrew-menyn direkt och inte automatiskt går in och läser från HD'n? Hur gör jag det i så fall (det var länge sedan jag gjorde modden...;))?

Jag har förstått att om jag kopplar in en Gamecub-kontroll så skulle jag kunna styra konsollen, men jag skulle vilja testa om jag kan lösa mitt problem utan att köpa en sådan först.

Någon som känner igen detta och kan ge mig lite hjälp på vägen?

Tack!

Ulf