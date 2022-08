Designa och visa upp din dröm-Iphone!

@Micke_JKUR tipsade nyligen om sidan Design the next iPhone och det vore ju onekligen roligt att se hur din Apple-märkta drömtelefon ser ut. Verktyget är enkelt att använda och det är möjligt att smälla på en rad olika komponenter och tillbehör från alla Apples olika produkter för att skapa en ultimat Iphone. Är du i behov av HDMI-utgång? Smäll på en sån! Hörlursuttag? Dunka på! Ratt? Go crazy! Endast fantasin, och åtkomsten till virtuella komponenter, sätter gränser!

Så ta och skapa din drömtelefon, ta en skärmdump av resultatet och ladda upp bild på ditt alster här i tråden. Användaren som levererar det tjusigaste alstret vinner anrika Äran™!