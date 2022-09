Luftvärmepump vs. fjärrvärme

Beroende på hur effektiv luftvärmepumpen så beror det på. Göteborg har t.ex. 92 öre per kWh just nu på fjärrvärme.

Så någonstans när det är plus så är en bra pump runt 5kw/kw värme och så fort det dippar ner under minus så landar det på 2.5-2.9kw/kw beroende på hur bra pump man har och dippar men när det blir kallare, Panasonic har tydligt med cop för olika temperaturer.

Så farsan köpte en billigare ac för att fjärrvärmen var billigare än investeringen av pump +driftkostnad, speciellt att få värmen distribuerat i huset vilket pumpen som sitter i en ände inte är lika bra på som radiatorer som sitter i alla rum.

Så nu så är priset dryga 2.5kr så är nog fjärrvärmen billigare om den bara kostar dryga 90 öre.