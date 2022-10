Värt att överklocka 5900x?

Skrivet av RHYMA24: jag använder streamlabs obs till att streama på youtube! Jag trodde inte det va så konstigt att det droppade så mycket men ska det inte göra det då? Jag vet att när jag pillade i bios precis i början så hade jag as hög temp i idle (50+) så fick jag ändra från standard till asus optimized vilket överklocka eller undervoltade (vet ej vilket) cpun och gjorde så att den drastiskt droppade i grader (30).

Dock vet jag ej ifall det har något med fps och performace att göra. Gick nog från 39x till 42x om jag inte minns helt fel. Sen kör jag även på nvidias studio ready driver istället för game ready då jag anser att studio funkar allmänt bra till allt medan game ready bara fokuserar på spel och inget annat så som redigering etc.. men det borde inte spela roll tänker jag då andelen procent i fps droppar lika mycket ändå? Gå till inlägget

Jag antar att "ASUS Optimized" har strypt PPT/EDC/TDC. Lägre temps och sämre prestanda. 39x till 42x, är det multiplier du pratar om så har du även där tappat prestanda. En 5900X boostar ju 4950mhz out of the box. Kör du multiplier på 42x så får du ut maximalt 4200mhz.