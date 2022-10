Xbox series X och monitor

Monitorn har ingen ljudutgång så du behöver plocka ut ljudet via hdmisignalen, endera kör du den via ett ljudsystem typ nån hembiopryl eller så skaffar du en "hdmi extractor" https://www.kjell.com/se/produkter/dator/kablar-adaptrar/sign... (finns billigare på kinasiter) som ger dig en ljudutgång som du kan koppla in i ett ljudsystem.

Det går även att skaffa ett headset och koppla till xboxen