problem att logga in på Facebook appen

Skulle behöva lite tips på hur jag ska lyckas med att logga in i den vanliga facebook-appen... Just nu kan jag endast använda Facebook Lite... Där Kan jag logga in utan problem Men när jag försöker logga in på den vanliga Facebook så får jag felmeddelandet:FEL VID INLOGGNING, ETT OKÄNT FEL HAR INTRÄFFAT, FÖRSÖK ATT LOGGA IN PÅ NYTT

. Jag har givit appen alla möjliga behörigheter och jag har även testat att installera om appen starta om telefonen installera gamla versioner av Facebook ända bak till 2015 men ingenting hjälper. Jag kan även logga in på Facebook via en webbläsare och lika så fungerar det utmärkt på andra enheter.... Har även rensat cache mm Den enheten jag inte lyckas på är min splitter nya Asus ROG phone 6 Någon mer som varit med om detta och lyckats lösa problemet?

Facebook support svarar inte som vanligt .....