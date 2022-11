Halloj,

Suttit med denna i några timmar nu och kommer ingenstans...

Jag ska läsa in data från en .txt fil och lagra i en struct array. Den fungerar utan problem, men jag vill ändra så att den slutar läsa in från filen när arrayn är full. Exempelvis om storleken på arrayn är 10 och filen innehåller 15 items så ska den sluta läsa in efter 10 och informera användaren om det. Har testat alla möjliga loopar men kommer tyvärr ej fram till något.

Jag bifogar endast den relevanta koden.

Vet hur man bifogar en kod på rätt sätt, så ursäkta indenteringen.