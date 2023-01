Bor det en ryss i mina kablar? Felsökt Allt, major knas.

Kan tyvärr inte skriva direkt på något forum utan måste formulera mitt inlägg i notepad, för att sedan klistra in det i brave snabbt som attans innan det hänger sig.

Jag börjar nästan tro att det är en person som medvetet sitter och kryssar ner mitt internetfönster varje gång jag skriver ett par ord. En vecka hittils vad tusan är det jag missar? Varför typ inget som det ska?

Nyinköpt 690-g, 13900k, 4090, mm mm.

Har fungerat felfritt tills för någon vecka sen.

Nu vägrar den köra overwatch eller hearthstone i längre en ett par sekunder. I början av denna felsökningsvecka funkade hearthstone sisådär. Men nu har även det gett upp.

Min webläsare hänger sig konstant, oavsett om jag kör brave, chrome eller edge. Särskilt när jag skriver något, räcker med ett par ord innan valfri webläsare hänger sig.

Däremot kan jag köra VR spel eller titta på VRfilm i timmar utan några problem.

Mina åtgärder hittils:

Formaterat windows

Hård formatera windows genom att plocka bort alla hårddiskar utom c:/ samt deleta hela c:/ partionen.

Bytt plats på grafikkortet i hopp om förändring

Plockat isär hela datorn förutom kylare och cpu för att se om något glappar/smuts

Ytterligare resets och hårdformateringar

Jag har kör memtest, jag har gjort /dism /chkcheck eller vad den heter samt /sfc scannow

Tagit bort så många drivrutiner jag hittat för att kunna installera nya igen

DDU tagit bort drivisarna från 4090.

Offline installerat windows både pro, samt home versionenerna med helt nypåhittade emailadresser så att inget kan spåras eller hänga kvar.

Bytt ut så många sladdar som möjligt till min PSU så att ingen av dem bråkar.

Bytt plats på ram minnen.

Kör med färre ram minnen.

Kört med enbart 1 - få hårddiskar (ofta för att nån annan jävla disk tar c:/ platsen när man formaterar fy fan vad många timmar jag satt med det).

Bytt router

Bytt strömkabel till PSU

Testat att köra med bara 1 skärm.

Testat att köra med 25%, 50% limited power till GPU i hopp om att det skulle hjälpa. nope.

Installerat och kört olika antivirus och malewarscans

kör windows update etc ett par tusen gånger

under resans gång har jag blivit så jävla trött på allt att jag säkert har skaffat mig några nya problem längst vägen, för jag förstår inte. Deleta allt. Eller är det en ryss?

Jag jobbar fan med it men jag kan inte förstå vad det är jag missar. Mycket tacksam för hjälp.

Bifogar de loggar jag tror är nödvändiga, säg till om ni vill ha flera eller några andra.

Jag är verkligen desperat, stort tack.

dxdiag.txt

msinfo32.txt

Random bild på random felmeddelanden som kommer upp

Finns det något mer någon kan tro sig vilja ha så säg bara till.

Som sagt VR grejjer funkar fint men webläsaren, VLC, overwatch, hearthstone allt jävla annat fan strular.

Brave/edge hänger sig för snabbt så jag får ta loggarna i nästa inlägg!