DP++ och Hdmi till HP usb c docka

Hejsan!

Jag har fått låna en HP usb-c docka an denna modell https://www.hp.com/se-sv/shop/product.aspx?id=26D32AA&opt=ABB... samt en skärm som jag kopplar in till den via hdmi kabel från mitt jobba att använda till min jobblaptop när jag jobbar hemma.

Jag skulle även vilja koppla in min privata skärm samtidigt så jag kan använda två skärmar. Problemet är dock att min privata skärm också behöver en hdmi kabel och dockan har bara en hdmi anslutning.

Jag undrar om det skulle vara möjligt att köpa någonting i stil med denna https://www.elon.se/datorer-surfplattor/datortillbehor/starte... så jag kan koppla in min privata skärm till ett av dp++ uttagen på dockan samtidigt som jobbskärmen är kopplat till hdmi uttaget på den?

Tacksam för alla svar