Vilken File Manager använder ni?

Jag trivs inte riktigt med Dolphin.

Dolphin krashade några gånger när jag försökte föra över *.hdf filer till ett USB så blev jag less.

Några olika gånger har jag blivit bedd att kopiera filer till USB, och det går nästan aldrig bra.

Denna gång formaterade jag för "old windows" via "Disks", ena gången fat32 andra gånger NTF. Allt verkade bra, sedan hör personen av sig att hans windows inte kunde öppna det. Jag får tillbaka minnet som är oläsbart även här.

Kopiera filer till hans egna färdigformaterade usbminne, och Dolphin kraschade flera gånger under filöverföring.

Via terminalen så gick det bra att kopiera. Nu har jag inte hört ifall det funkade i personens windowsmaskin än iofs.

Lite pinsamt och frustrerande. Är det formateringen, är det Dolphin, är Windows.

Men, jag blev ändå nyfiken vad ni andra använder för filhanterare och vet ni om det ska krävas en vetenskap att göra göra en usb-sticka som fungerar på Windows?