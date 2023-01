Trasiga Radeon RX 6000-kort uppges bero på fuktskador

Skrivet av Aeig: Givetvis var det från början osannolikt att det berodde på den officiella drivrutinen från AMD. Jag räknar kallt med att det finns begränsningar/spärrar i VBIOS som omöjliggör skador på grund av drivrutiner i den utsträckning som först uppvisades. Gå till inlägget

Buildzoid / ActuallyHardcoreOverclocking skrev följande kommentar på Krisfix video:

"Your theory of this being humidity damage makes sense to me.

For the 6000 series at least AFAIK the driver can override the powerlimit and hotspot temp. IDK if it can override the thermal shutdown."

Men som sagt, det är i så fall väldigt begränsat, och högst osannolikt något som har betydelse i det här fallet.