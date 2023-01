Moderkort utan pcie 5, dumsnål?

Skrivet av jope84: Den m2 disken jag beställde klarar upp till 7000mb/s medans de kommande diskarna med 5.0 skall klara uppåt 12000. Men det kanske inte blir jätte skillnad i verkligheten. Gå till inlägget

Skal du holde på med video editing elller noe lignende på profesjonell nivå, da kanskje den teoretiske max skriv resp les hastigheten kan ha noe å si. I annet fall vil du med sikkerhet betale et over pris for M2 disker med PCIe 5 grensesnitt på 12 000 mb/s.

Når det gjelder PCIe 5.0 vs 4.0 og også 3.0, så er forskjellen ved spill rett liten, så det er ikke verdt å legge penger KUN for å få den senere versjonen av PCIe på moderkortet. Det er kun ved helt særlige tilfellet der en bruke full kapasitet der en ev. vil kunne se begrensning ved PCIe av en eldre versjon.