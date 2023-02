Router säger att lösenordet är bytt - så är det inte

Hade ett liknande problem härom dagen. Anslöt och matade in lösenordet för 5 GHz-SSID:t, kunde surfa. Väntade några minuter och insåg att jag hade blivit överflyttad till 2,4GHz-SSID:t. Anslöt igen till 5 GHz men fick reda på att lösenordet var fel och skulle matas in igen. Jaha, men jag hade ju redan surfat på exakt samma lösenord? Ok, återupprepade några gånger - samma beteende varje gång.

Googlade problemet: En känd Windows 11-bugg tydligen. Lösningen var att helt "glömma" nätverket och sedan ansluta igen. Har fungerat sedan dess.

Du har tydligen problem med ett gäng olika klient-OS. Men det finns antagligen väldigt lite att förlora på att gå in i inställningarna och ta bort nätverket och sedan ansluta igen, i alla fall på Windows 11, om du har någon sådan installation.

Edit: Till saken hör att jag hade mecklat en del med säkerhetsiställningarna (WPA2/WPA3-SAE), så en sak att fungera över skulle kunna vara om vissa klienter inte är förtjusta i WPA3.