Datorn startar om vid väckning av Sleep Mode, och problem följer

Nu har ja haft detta problem ett tag men jag har inte orkat ta tag i de, datorn är typish 2 år, tror problemet uppstod relativt nära efter ja fått den så vad är problemet då.

Jo när ja väcker datorn efter sleepmode så får ja en blå windows fel meddelande som typ säger "Problemet har uppstått" och datorn måste startas om, vid uppstart så får ja valet om han ska skanna C eller inte för reparation om ja minns rätt.

Sen kommer ja in som vanligt, men då börjar nästa problem, han hittar vissa saker, som tex World of Wacraft, det står "Install" i launchern, istället för Play.

Det är som att han inte hittar sökvägarna.

Och nu dom senaste dagarna så har informationen på hemsidor börjar förvsinna, dvs varje gång detta händer så måste jag logga in på nytt på alla hemsidor och godkänna datorn.

Vad är det som händer?