Signalbrus Steelseries

* Fractal Meshify 2/TG Light Tint * MSI Z490I Unify * Intel i5 10600KF+Alphacool Eisbaer Aurora 360 Digital RGB * Corsair Vengance 16GB * MSI 2080 Ventus V2+Bykski Full Coverage GPU Water Block * Samsung 840 250gb SSD * Corsair GT 120GB SSD * Corsair RM750X 80+ gold * Asus ROG XG279Q * Benq G2420HD * Roccat Kone XTD * QPAD MK-85 Pro * Steelseries 840 *
piercing
Medlem
●
Visa signatur
mrqaffe
Rekordmedlem ★
- Plats
- Salstad
- Registrerad
- Feb 2009
●
Skrivet av piercing:
Hej,
Har steelseries siberia 840 och har uppgraderat datorn, har bytt ut moderkortet till ett utan optiskt utgång. Använder nu 3.5mm utgången och nu hör jag nån form av jordfel. Hör fläktarna och lite av psu knaster/gnissel. Har testat å byta eluttag å annan strömkabel men problemet kvarstår. Har någon annan upplevt detta? Ska väl inte behöva va så på ett moderkort för 2500:- å ett headset för då (2016) ca 4000:-
Mvh Dan
Det borde inte vara så men så är det ofta, man lägger inte mycket jobb på att göra bra ljudkretsar på moderkort för det kostar pengar som de flesta inte vill betala för då många använder usbanslutna saker eller nått externt.
Men är inte Steelseries siberia 840 ett trådlöst headset ?
Har du datorn ansluten i ett jordat uttag så finns det inte så mycket mer du kan göra förutom att ändra hårdvaran och en dac med hörlursförstärkare är väl i så fall det vanligaste valet om du inte byter headset.
Visa signatur
R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.
piercing
Medlem
- Plats
- Växjö
- Registrerad
- Sep 2005
●
Skrivet av mrqaffe:
Det borde inte vara så men så är det ofta, man lägger inte mycket jobb på att göra bra ljudkretsar på moderkort för det kostar pengar som de flesta inte vill betala för då många använder usbanslutna saker eller nått externt.
Men är inte Steelseries siberia 840 ett trådlöst headset ?
Har du datorn ansluten i ett jordat uttag så finns det inte så mycket mer du kan göra förutom att ändra hårdvaran och en dac med hörlursförstärkare är väl i så fall det vanligaste valet om du inte byter headset.
Synd är det, förra uppgraderingen så köpte jag moderkort med 3.5mm å upptäckte detta fenomen, bytte då till moderkort med optiskt utgång å de försvann. Nu köpte jag ett begagnat men nytt men upptäckte försent att det inte fanns optiskt på detta. Ja det är trådlöst via 2,4ghz men till en extern sändare som kopplas till datorn. Påminner lite om en dac.
Köpte idag på kjell å company en rca till optisk omvandlare, drivs på 5v så hoppas det löser problemet. Annars få de nog ev bli nytt moderkor men gillar utseendet på det å gillar även mitt headset, otroligt sköna lurar.
Visa signatur
* Fractal Meshify 2/TG Light Tint * MSI Z490I Unify * Intel i5 10600KF+Alphacool Eisbaer Aurora 360 Digital RGB * Corsair Vengance 16GB * MSI 2080 Ventus V2+Bykski Full Coverage GPU Water Block * Samsung 840 250gb SSD * Corsair GT 120GB SSD * Corsair RM750X 80+ gold * Asus ROG XG279Q * Benq G2420HD * Roccat Kone XTD * QPAD MK-85 Pro * Steelseries 840 *
