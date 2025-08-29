Signalbrus Steelseries

Skrivet av piercing: Hej, Har steelseries siberia 840 och har uppgraderat datorn, har bytt ut moderkortet till ett utan optiskt utgång. Använder nu 3.5mm utgången och nu hör jag nån form av jordfel. Hör fläktarna och lite av psu knaster/gnissel. Har testat å byta eluttag å annan strömkabel men problemet kvarstår. Har någon annan upplevt detta? Ska väl inte behöva va så på ett moderkort för 2500:- å ett headset för då (2016) ca 4000:- Mvh Dan Gå till inlägget

Det borde inte vara så men så är det ofta, man lägger inte mycket jobb på att göra bra ljudkretsar på moderkort för det kostar pengar som de flesta inte vill betala för då många använder usbanslutna saker eller nått externt.

Men är inte Steelseries siberia 840 ett trådlöst headset ?

Har du datorn ansluten i ett jordat uttag så finns det inte så mycket mer du kan göra förutom att ändra hårdvaran och en dac med hörlursförstärkare är väl i så fall det vanligaste valet om du inte byter headset.