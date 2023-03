Ett gäng Macspel från 90-talet

Många av oss har nog drabbats av slängfeber någon gång när det ena eller andra livsskeendet får en att vilja rensa upp diverse ballast i förråd och vrå.

Här följer bilder på ett gäng bigboxade macspel som undertecknad tyckte kunde besparas ett sopigt containeröde när deras ägare, (ursäkta uttrycket;) went "balls to the wall" i sin förrådsrensning inför att han skulle renovera sitt hem.

Warcraft: Orcs and Humans

Warcraft II: Tides of Darkness

Warcraft II: Beyond the Dark Portal

Sim City 2000

Marathon

Marathon 2: Durandal

Marathon Infinity

Harpoon II

Mechwarrior 2

A-10 Attack

Masters of Orion II: Masters of Antares

Outpost

Spelen är i nostalgidrypande fint skick med sina stora vackra lådor, disketter, CD-ar, tegelstenstunga manualer och produktregistreringspamfletter. (Förutom ett; Warcraft II: Tides of Darkness som tycks ha dött utlåningsdöden någon gång under tidens lopp då lådan ekar tom.)

I ett fall sitter prislappen kvar som jag lovar får en att bli lite mindre bitter över dagens spelpriser. ':-X

Jag postar inledningsvis bara några få bilder men kommentera gärna om det är något av spelen vars innanmäte du vill skola spillas här i galleriet.

Vilka av dessa titlar kan du knyta an till?

Besök galleriet här