Hej!

Då min flickväns dator är från 1900-talet, och hon inte förstod att den inte klarar av att spela det senaste spelen hon vill spela (The last of us)

är det då dags för henne att bita i det sura äpplet och köpa en ny dator.

Som rubriken löd är hon snål och tycker inte om "Laser" (Led är onödigt, typisk kill-grej), och budgeten ligger rimligtvis på

Max 15000:-

Tangentbord, mus och skärm som är från tidigt 1990-tal SKALL vara kvar så behöver inte ha 4k eller 2k saker heller.

(Med viss ironi så behåller hon en gammal skärm som jag inte vet om den är HD-ready eller full HD på.....)

SEND HELP!