Microsoft Copilot-knapp kommer till tangentbord

Copilot + H = Do my homework

Copilot + F + I = Fix my finances

..

För mig känns "super" som fullt tillräckligt för de närmsta trettio åren och hur nära tillhands har inte MS redan siktat på att göra sin AI tillgänglig i Windows? Behövs en dedikerad knapp för Microsofts AI? (Har lite svårt att se användbara kombinationer)