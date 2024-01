Prishöjning på Tele2 trots överenskommet pris

Hej,

Igår loggade jag som en händelse in på mitt konto på Tele2 och ser då att jag kommer få ett 50kr dyrare pris på mitt bredband från och med 1 mars, trots att mitt nuvarande pris är ett erbjudande med ett bestämt pris på 399kr per månad fram till sista Juni. Är det fler som åkt på samma och blivit förvånade? Det har ännu inte skickats ut någon kommunikation om detta eftersom det behövs göras 1 mån innan ändringen, men nytt pris syns om man loggar in och öppnar mer detaljer för sitt bredbandsabonnemang.

Jag har nu varit i kontakt med Tele2's kundtjänst samt lusläst villkor. Mycket förvirrat.

- Först påstår Tele2 att mitt pris är en rabatt på ordinarie pris. När ordinarie pris ändras så ändras mitt pris, men rabatten är den samma. Så står det dock inte i min orderbekräftelse. Där står det 399kr per månad under 12 mån, därefter 649kr per månad. Så det argumentet funkar inte.

- Då påstår Tele2 istället att man har rätt att ändra priset eftersom det inte är bundet, enligt deras villkor A7.1. Jag förstår här att jag inte riktigt förstått vad de sålt till mig. När jag tecknade abonnemanget så nappade jag på ett erbjudande med ett pris i 12 mån. Men det går fortfarande att säga upp abonnemanget med 1 mån uppsägningstid. Snyggt gjort av Tele2. Enligt deras villkor är de då inte bundna att uppfylla överenskommelsen. Den diskussionen är inte avslutad då kundtjänsts kunskap brast. Jag undrar hur man kan komma överens om specifikt att ett pris ska gälla i 12 mån, men sedan behöver de inte stå för det. Vad är det vi kommit överens om?

- Ok, om de då har rätt att ändra priset så står det i samma punkt, A7.1 att ändringen ska vara indexjusterad baserad på inflationen från Nov - Nov. Tele2 har höjt mitt pris med 12,5%. Ändringen av konsumentprisindex från Nov 2022 - November 2023 var 5,78% (387,93 -> 410,35). Detta kunde inte kundtjänst svara på. Alla avtal bör följa denna skrivelse, så Tele2 kan enligt sina villkor inte göra några andra prisjusteringar än indexreglering för sina befintliga kunder. Eller hur?

Kontentan var att korrekt avdelning ska höra av sig till mig. Låt oss se om det faktiskt sker.

Är det fler som råkar ut för detta?