Bluescreen efter systemåterställing till tidigare tidspunkt.

Notera detta är meddelandet jag tänkt skicka till Komplett på Måndag

"Hej,

Datorn jag köpte för 2 månader sen har fått blue screen med koden "critical_process_died"

Den 5e januari skulle jag starta ett spel o fick upp "no valid device found, dx11" något, och kände att datorn var lite seg, så först testade jag stänga av bakgrundprogram med avast cleanup, vilket kanske råkat orsaka något men hände ingenting direkt, så försökte restore pc en dag tillbaka, tydligen så faila den, men efter lite lagg och omstart så kom jag in på datorn, men då hitta datorn inga audio devices (försökt med flera fix-tutorials men inget gick), windows explorer gick inte o öppna, bara blinkade till, skärmen blev svart o de explorer försvann (datorn stängdes nt av dock) och flera program var skadade/behövde repareras, så insåg att detta inte såg bra ut och tänkte jag restore pc 4 dagar tillbaka istället. Antar den faila också för efter det har jag inte ens kommit tillbaka till windows, fastnar i bluescreen, försökte troubleshoot o allt möjligt man kan göra på advance options men kommer bara tillbaka till blue screen. INGENTING GÅR. Och la precis över 450gb filer från en gammal hårddisk in på huvudhårddisken o radera allt från gamla hårddisken... så är livrädd dom ska försvinna, har en ssd och hdd inkopplat från förra datorn men har tagit ut dom nu så inget ska hända dom. vad gör jag?? Ska jag skicka in den till er? Hade ni kunnat rädda dom filerna på huvud-hårddisken och sen factory-återställa datorn? Helst lösa de utan factory men måste man så måste man ju.."

Snälla ni, hjääälp