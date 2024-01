Låsa upp en Motorola mobil

Min far som är 86 år har en 2 år gammal Motorola mobil har glömt modellbeteckningen.

Problemet som uppstått är att efter han laddat den över natten så går det inte att komma in i den utan pinkod. Han påstår att han aldrig behövt slå någon pinkod när han har startat om den vilket jag inte betvivlar. Jag försökte hjälpa honom att starta om och använda mig av deufualt 0000 vilket inte gick. Testade att sätta in mitt eget sim och startade om och försökte använda mitt eget pin..gick inte heller vilket då borde tyda på att låset sitter i mobilen inte i hans simkort. Vet någon hur vi kommer in i mobilen, han har en del mejl och massa bilder som han inte vill förlora.