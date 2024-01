Tja,

Tänkte höra om det finns lite åsikter här om chassit. Nån som byggt i det eller har det?

Jag har just nu ett 011 evo med vattenkyld cpu och gpu.

Har två stycken 240 radiatorer från EK och beställde förra veckan lite grejer från aquatuning - mest lite grejer på rea för att det är kul.

Det jag har som inte är inkopplat just nu är en 240mm radiator och en 120mm rad (Black Ice SR2 Xtreme+) och en pump+minireservoir.

Ska mest bygga lite kul och osäker på hur mycket jag får in i mitt o11 evo. Tycker att 011 evo XL egentligen känns som bästa chassit, men just v3000 plus har ju varit på rea ett tag nu.

Har försökt hitta nåt bord där v3000 skulle kunna få stå - man vill jju inte ha ett sånt chassi på golvet. Jag tänker på avlastningsbord från möbelbutik, nån som har några andra förslag kanske?