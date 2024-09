Kemikalieinspektionen stoppar tusentals varor med farliga ämnen

Borde nämnas att Temu, Wish, AliExpress etc ligger inom gråzonen för vad de säljer kan vara skadligt för köparen eftersom 99,9% utav varorna som säljs/skickas kommer utanför EU därefter behöver de inte uppfylla EU kraven som CE märkningen etc på samma sätt som grejerna som säljs innanför EU gränser.