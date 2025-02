Asus tvärvänder: Kompenserar för Q-Release Slim Design

Skrivet av Wasp: Problemet är väl att grafikkortstillverkare, speciellt asus har nekat garanti på grafikkort för liknande skador på pci-fingrarna. Så jo, det blir något att gnälla över när grafikkortstillverkarna själva gnäller över det. @DevilsDad https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/1b3xh37/asus_rejected_... https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/16yx2co/asus_denied_my... https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/1arqabq/asus_denies_wa... https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/1e3npag/asus_denied_my... Gå till inlägget

Skrivet av Oneirogen: Fan vilken absurd historia. Slitaget om det ens är en grej för vanlig användare är knappast märkbar för de 10 tal gånger man behöver ta ut kortet och sätta in igen under dess livstid. Och om det är något som faktiskt kan påvisas genom att man tar ut och sätter in den låt säga 40-50 gånger, och detta faktiskt har någon effekt för funktionen, då är det väl snarare så att pci porten är för tight, inte att releasen gör något Gå till inlägget

Ja, själva kärnan i frågeställningen verkar väl utifrån vad som skrivs även vara en fråga om returhantering (pga orelaterade fel) av grafikkort med dessa småskador.

Sedan vad exakt som gör att dessa Asus-moderkort verkar orsaka mer omfattande slitage än vanligt spelar kanske inte så stor roll. Det verkar väl dock ändå höra ihop med den här varianten av låsmekanism eftersom det är det utmärkande för korten där detta händer.

Ur originalartikeln (via Google Translate):

"Regarding the warranty issue that everyone is most concerned about, we also consulted the after-sales customer service of multiple graphics card brands*(Note 1) as soon as possible, and the answer we received was that it would not affect the warranty of the functional failure of the graphics card."