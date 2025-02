MSI laptop brickad bios efter tvingad avstängning under system firmware update

Hej,

En vän till mig har brickat sin laptop (MSI Katana GF76 11UD) genom att göra en tvingad nedstängning under en system firmware uppdatering.

Jag är nu slut på idéer av vad jag kan göra innan vi får ett prisförslag från en pc reparations ställe och avgör om det är värt att köpa nytt eller fixa problemet.

Min vän trodde att det var ett virus som drog igång då hon tyckte att msi uppdaterings vy såg lite misstänksam ut, med 5 punkter "please wait" samt 3 utropstecken efter "DO NOT TURN THE POWER OFF". Därav så höll hon ner powerknappen tills laptopen stängde av sig under uppdateringen. Bilden visar bara hur MSI system uppdaterings vy ser ut och är inte relevant i felsökandet.

Har läst igenom MSI manual på laptopen och fanns några saker som man kunde göra men tyvärr inte fått igång datorn igen.

- Ta ut batteriet, batteri lös i över 8 timmar och trycka på power knappen några gånger för att se till att det är strömlöst helt

- Hålla in power knappen i 45 sekunder så power leden börjar blinka några gånger

- Trycka på EC Reset knappen som finns på moderkortet

- Ta ut RTC batteriet

Vi har repeterat dessa några gånger men tyvärr så har inget fungerat, när vi trycker på strömknappen med allt inkopplat så lyser tangentbordet upp i en sekund och släcks igen, inga andra lampor går igång, inga fläktar går igång, inget på skärmen.

Har ni några mer förslag på vad vi kan testa för att kanske lyckas få ordning på bios och få datorn att boota igen innan vi tar ett steg och får ett prisförslag från reparationsfirma?