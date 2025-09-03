Köpa uppblåsbar soffa?

Ingen personlig erfarenhet av just uppblåsbara soffor men skulle aldrig köpa en ny, du kan få en divan soffa i vettigt skick mer eller mindre gratis, bara att hyra en skåpbil i värsta fall.

Köpte själv nyligen en mer eller mindre ny hörnsoffa för 1500kr och hyrde släp för 400kr men kunde likaväl ha hyrt en skåpbil för 1000kr och fortfarande betalat en bråkdel av nypriset (runt 15 000kr på ikea om jag mins rätt och då är den en modell dom fortfarande säljer)

Skrivet av Molotov: Inte behöver.

Tjänster med hemleverans.

Det märks att ni inte är praktiskt lagda, köper tjänster och undviker är melodin ist 😂

Själv skulle jag känna mig väldigt begränsad med en bil utan dragkrok, tom att transportera en cykel blir ju besvärligt 😅 Gå till inlägget

Är det verkligen besvärligt att transportera en cykel utan dragkrok? Har kört cyklar i bilen, på taket och nu senast med en hållare på bakluckan alla alternativ har fungerat galant!

allt är relativt, vissa kommer säga samma sak angående att inte ha en pickup, bara slänga upp cykeln på flaket och köra iväg, slippa hålla besvära sig med att peta på en hållare på dragkroken, leta efter spännen om man har en enklare modell osv osv.