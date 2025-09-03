Forum Övrigt Övriga ämnen Hobby, fritid och livsstil Tråd

Köpa uppblåsbar soffa?

Köpa uppblåsbar soffa?

Jag tänkte vara ekonomisk av mig och köpa en uppblåsbar soffa. Vad tror ni om denna:

https://www.amazon.se/gp/aw/d/B07W343FDL/ref=ox_sc_act_image_...

Jag undrar om måtten stämmer? På bilden så står det att den är 224 cm bred och 203 cm djup. Den ser inte ut att vara lika djup som den är bred? Eller menar dom med madrassen utfälld? För man kan fälla ut den och ha den som bäddsoffa.

Om det endast är den ekonomiska aspekten så:

Detta är endast Blocket

Skrivet av baggso:

Om det endast är den ekonomiska aspekten så: <Uppladdad bildlänk>

Detta är endast Blocket

Det är av praktiska skäl också. Dom jag känner som har bil har ingen dragkrok så jag vet inte hur jag ska få hem soffan. En uppblåsbar kan jag bära hem själv.

Den gamla soffan får jag montera isär och bära iväg till sopcontainern.

Nja. Den är nog inte så trevlig efter en längre tid. Köp en begagnad soffa, eller från en butik med hemkörning. Jag tror inte att jag hade uppskattat den alls. Ful (subjektivt visserligen), låter och knarrar, kommer släppa luft, åldras nog inte med värdighet.

Jag såg att IKEA hade en billig soffa:
https://www.ikea.com/se/sv/p/glostad-3-sitssoffa-knisa-moerkg...

Man kunde visst välja till hemkörning och bortforsling av den gamla soffan med. Det får nog bli den istället.

Ursäkta OT men du skrev ingen har dragkrok på sin bil.
Vem köper en bil utan dragkrok.
Det måste som att köpa en riktigt fet speldator idag och välja 8gb ram.

Tror du kommer tröttna på att fylla på luft regelbundet och täppa till de nya hålen som uppstår lite då och då, tills att det inte går att lappa igen längre.

Skrivet av Pruttmuff:

Jag såg att IKEA hade en billig soffa:
https://www.ikea.com/se/sv/p/glostad-3-sitssoffa-knisa-moerkg...

Man kunde visst välja till hemkörning och bortforsling av den gamla soffan med. Det får nog bli den istället.

Nog ett bättre alternativ!

Skrivet av Molotov:

Ursäkta OT men du skrev ingen har dragkrok på sin bil.
Vem köper en bil utan dragkrok.
Det måste som att köpa en riktigt fet speldator idag och välja 8gb ram.

Det är nog många som i princip aldrig behöver en bil med dragkrok. Till exempel om man inte bor i en villa.

Skrivet av Molotov:

Ursäkta OT men du skrev ingen har dragkrok på sin bil.
Vem köper en bil utan dragkrok.
Det måste som att köpa en riktigt fet speldator idag och välja 8gb ram.

SweClockers, var är tummen ner-knapp?

Skrivet av Pruttmuff:

Jag såg att IKEA hade en billig soffa:
https://www.ikea.com/se/sv/p/glostad-3-sitssoffa-knisa-moerkg...

Man kunde visst välja till hemkörning och bortforsling av den gamla soffan med. Det får nog bli den istället.

Bra beslut! Vore synd om något vasst hamnade i den uppblåsbara 😅

Skrivet av SteGus:

Tror du kommer tröttna på att fylla på luft regelbundet och täppa till de nya hålen som uppstår lite då och då, tills att det inte går att lappa igen längre.

Vi har (hade) en liten uppblåsbar pool, typ barnpool fast i vuxenstorlek. Brukar finnas på Rusta/ÖB för några hundringar eller nåt.
Hur som, kattskrället skulle kolla in den och hoppar upp på kanten.

Well, vanliga laglappar för cykeldäck funkar inte, kan jag säga...
Fick pumpa den var och varannan dag tills sommaren var slut, så den gick ju att använda förvisso.

@Pruttmuff: Det måste vara oerhört mycket bättre affär att hyra en skåpbil på bensinmacken och köpa en begagnad soffa! Det är många som nästan skänker bort soffor när de snabbt måste bli av med dem.

Skrivet av Molotov:

Ursäkta OT men du skrev ingen har dragkrok på sin bil.
Vem köper en bil utan dragkrok.
Det måste som att köpa en riktigt fet speldator idag och välja 8gb ram.

Jag har ingen dragkrok.
Det kostar 11 800:- att välja till vilket är mycket pengar att hyra grisbil för om man behöver flytta något.

Dessutom slipper frågan om hjälp att flytta saker från ytligt bekanta.

Skrivet av Pruttmuff:

Det är av praktiska skäl också. Dom jag känner som har bil har ingen dragkrok så jag vet inte hur jag ska få hem soffan. En uppblåsbar kan jag bära hem själv.

Den gamla soffan får jag montera isär och bära iväg till sopcontainern.

Var bor du? Finns ju Tipptapp. Det var tack vare Tipptapp jag fick hem vårt gigantiska köksbord från Blocket.

Finns ofta soffor second hand. Second hand kör ofta och hämtar möbler och därmed kan de också lämna om man är lite trevlig och erbjuder sig att betala extra. Borde sluta under priset av en uppblåsbar...

Annars finns det ju andra människor man kan be om hjälp? Eller köp en på Blocket och förklara läget, säljaren kanske kan hjälpa till. De kanske vill ha hjälp att hämta och bära in sin nya.

"Leverans av köpta möbler betalas i samband med köp. Vi ringer upp och bokar tid!" -- https://hjartatillhjarta.se/second-hand/#linkoping

Skrivet av Molotov:

Ursäkta OT men du skrev ingen har dragkrok på sin bil.
Vem köper en bil utan dragkrok.
Det måste som att köpa en riktigt fet speldator idag och välja 8gb ram.

Det finns inget användningsområde för en dragkrok som jag skulle vilja göra, så jag har aldrig förstått varför folk köper dragkrok till bilen. Vet de inte att det finns tjänster som hemleverans eller?

Skrivet av Aktsu:

Det finns inget användningsområde för en dragkrok som jag skulle vilja göra, så jag har aldrig förstått varför folk köper dragkrok till bilen. Vet de inte att det finns tjänster som hemleverans eller?

Fungerar fint att frakta cyklar med dragkrok

Men alla har olika behov

Skrivet av Dreijer:

Nog ett bättre alternativ!

Det är nog många som i princip aldrig behöver en bil med dragkrok. Till exempel om man inte bor i en villa.

Skrivet av jensvo:

SweClockers, var är tummen ner-knapp?

Skrivet av Aktsu:

Det finns inget användningsområde för en dragkrok som jag skulle vilja göra, så jag har aldrig förstått varför folk köper dragkrok till bilen. Vet de inte att det finns tjänster som hemleverans eller?

Inte behöver.
Tjänster med hemleverans.
Det märks att ni inte är praktiskt lagda, köper tjänster och undviker är melodin ist 😂
Själv skulle jag känna mig väldigt begränsad med en bil utan dragkrok, tom att transportera en cykel blir ju besvärligt 😅

Skrivet av Aktsu:

Det finns inget användningsområde för en dragkrok som jag skulle vilja göra, så jag har aldrig förstått varför folk köper dragkrok till bilen. Vet de inte att det finns tjänster som hemleverans eller?

När jag köpte min bil så hade den dragkrok, så jag frågade efter motorvärmare för locka mig till köp.
Hade bilen haft motorvärmare, så hade jag frågat efter dragkrok istället.

Personligen har jag haft cykelhållare monterad på kroken oftare än kärra. Men i båda fallen är jag glad över att ha haft den.

Det höjer kanske värdet på bilen, samt är bra att ha.

Mer ontopic: köpte en 3-sits Ektorp-soffa engång, på IKEA. Men de hade inga lediga vagnar att köra hem soffan i (spontanköp), kunde dock konstatera att en sådan soffa går in i en Audi A6. Förvisso fick man sitta med ratten 5cm från näsan, men det gick att köra 3 mil hem...
Alltså: mät bilen, de rymmer ibland mer än man tror.

Skrivet av /bin/sh:

Jag har ingen dragkrok.
Det kostar 11 800:- att välja till vilket är mycket pengar att hyra grisbil för om man behöver flytta något.

Dessutom slipper frågan om hjälp att flytta saker från ytligt bekanta.

Skulle aldrig tveka för det priset.
Nu har jag aldrig köpt en helt ny bil eller en utan kula från början.

Men nu kanske vi ska sluta med OT var inte meningen att dr igång nån diskution

Skrivet av Molotov:

Ursäkta OT men du skrev ingen har dragkrok på sin bil.
Vem köper en bil utan dragkrok.
Det måste som att köpa en riktigt fet speldator idag och välja 8gb ram.

En bekant liknande det vid att köpa en bil utan ratt.
Jag håller med, åtminstone för normala bilar.

Skrivet av Dreijer:

Det är nog många som i princip aldrig behöver en bil med dragkrok. Till exempel om man inte bor i en villa.

TS verkar bo i lägenhet och behöver nu en dragkrok

Skrivet av mrTLU:

Mer ontopic: köpte en 3-sits Ektorp-soffa engång, på IKEA. Men de hade inga lediga vagnar att köra hem soffan i (spontanköp), kunde dock konstatera att en sådan soffa går in i en Audi A6. Förvisso fick man sitta med ratten 5cm från näsan, men det gick att köra 3 mil hem...
Alltså: mät bilen, de rymmer ibland mer än man tror.

Ektorp är grymt bra, klädsel går att tvätta (i 60 grader dessutom!) och byta ut, kostar nästan ingenting begagnat.
Vi har två tresits, en tvåsits, två fåtöljer och två fotpallar. Total kostnad 3-4000.

Som nån skrev, hyr en liten lastbil om det behövs.

Ingen personlig erfarenhet av just uppblåsbara soffor men skulle aldrig köpa en ny, du kan få en divan soffa i vettigt skick mer eller mindre gratis, bara att hyra en skåpbil i värsta fall.

Köpte själv nyligen en mer eller mindre ny hörnsoffa för 1500kr och hyrde släp för 400kr men kunde likaväl ha hyrt en skåpbil för 1000kr och fortfarande betalat en bråkdel av nypriset (runt 15 000kr på ikea om jag mins rätt och då är den en modell dom fortfarande säljer)

Skrivet av Molotov:

Inte behöver.
Tjänster med hemleverans.
Det märks att ni inte är praktiskt lagda, köper tjänster och undviker är melodin ist 😂
Själv skulle jag känna mig väldigt begränsad med en bil utan dragkrok, tom att transportera en cykel blir ju besvärligt 😅

Är det verkligen besvärligt att transportera en cykel utan dragkrok? Har kört cyklar i bilen, på taket och nu senast med en hållare på bakluckan alla alternativ har fungerat galant!

allt är relativt, vissa kommer säga samma sak angående att inte ha en pickup, bara slänga upp cykeln på flaket och köra iväg, slippa hålla besvära sig med att peta på en hållare på dragkroken, leta efter spännen om man har en enklare modell osv osv.

Skrivet av norrby89:

allt är relativt, vissa kommer säga samma sak angående att inte ha en pickup

Kan intyga att det är perfekt att ha en pickup, nästan allt man behöver köra går att slänga upp på taket
Givetvis med dragkrok för det som trots allt inte går

