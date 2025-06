Skrivet av giplet: Har du senaste versionen av drivrutinerna? Om inte så prova att uppgradera. Alternativt prova att back en eller två versioner för att se om problemet försvinner. Provat en annan kabel till skärmen? Gå till inlägget

Tack för svar! Jag fick vid ett tillfälle igång bilden igen, men det känns som helt random om jag ska vara ärlig... Jag har precis uppdaterat till senaste drivrutinerna från Nvidia och ska se vad detta kan göra.

Jag har provat en annan kabel till skärmen med samma problem.

Skrivet av Lorault: Testa uppdatera kortets firmware via UEFI-vertkyget. Koppla in kortet först till HDMI-porten sedan uppdatera. https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5411/?=&l...

Tack för tipset - det kände jag inte till.

Dock har ju det hela fungerat i flera år, fram till sistone.

Sedan står det följande i beskrivningen: To ensure compatibility with certain UEFI SBIOSes, an update to the NVIDIA GPU firmware may be required. Without the update, graphics cards in certain motherboards that are in UEFI mode could experience blank screens on boot until the OS loads. This update should only be applied if blank screens are occurring on boot.

Jag får (oftast) bild vid boot (jag har ju kunnat gå in i BIOS och pilla där), men det är när Windows ska laddas in som bilden försvinner. Eller ska uppdateringen även användas i dessa lägen?

Edit: Har nu gjort följande...

... uppdaterat till senaste drivrutinerna från Nvidia (från maj 2025).

... uppdaterat till senaste versionen av bios från Asus (från maj 2025).

... testat med annan skärm (dock med samma kabel).

Men inget av ovanstående har hjälpt.

Vid en av omstarterna fick jag dock den "snurrande cirkeln" i Windows som stod och tuggade, men ingen bild.