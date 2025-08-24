Table Top arcade maskin 1-2 player

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Hej

Pga flytt och platsbrist så säljer jag denna
Livet ändrades snabbt för min del

Bara någon månad gammal

Mkt häftig och cool
Bra kvalitet på allt igenom
Inget billigt skräp

Köptes som en byggsats jag monterat
Importerad från England
Sen har jag köpt till en digital skylt
En Raspberry pi5 ,ssd mm
Där du kan själv kan programmera text och mkt mer

Jag kör dual boot med retropie och rasperi os samt recalbox

Kan låta de vara så

Paketet innehåller

Arcade maskin picade Max 2 player
(Går bygga om till 1 player om man vill)
Raspberry pI 5 4 gb med aktiv kylning
Samt en ssd bas
Samsung 980 1 tb ssd
64 gb micro ssd
19 tum ips skärm
Digital skylt Galactic unicorn

Maskinen drar bara runt 20 watt aktivt

Spelat ps1 , Nintendo 64 , nes snes
Allt flyter på utan problem
Denna maskin kommer klara de mesta du kastar på den

Går även att istället för en Raspberry sätta in nätagg och en mini pc istället

Detta är alltså ingen färdig maskin du köper med äldre teknik
Utan nyare bättre grejer som är gjorda för att klara det du vill

2 länkar

Den första till maskinen så du kan läsa om den
Sen den andra till skylten

https://shop.pimoroni.com/products/picade-max?variant=4200749...

https://shop.pimoroni.com/products/space-unicorns?variant=408...

Hör av dig för mer info

Säljes enbart för ett vettigt pris
Annars får den ligga nedpackad tills jag har plats igen

Hämtas i Borgholm eller kanske kalmar
Kan ev skickas på köparens risk

Läs hela annonsen här

