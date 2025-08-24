- Registrerad
- Mar 2015
Table Top arcade maskin 1-2 player
Hej
Pga flytt och platsbrist så säljer jag denna
Livet ändrades snabbt för min del
Bara någon månad gammal
Mkt häftig och cool
Bra kvalitet på allt igenom
Inget billigt skräp
Köptes som en byggsats jag monterat
Importerad från England
Sen har jag köpt till en digital skylt
En Raspberry pi5 ,ssd mm
Där du kan själv kan programmera text och mkt mer
Jag kör dual boot med retropie och rasperi os samt recalbox
Kan låta de vara så
Paketet innehåller
Arcade maskin picade Max 2 player
(Går bygga om till 1 player om man vill)
Raspberry pI 5 4 gb med aktiv kylning
Samt en ssd bas
Samsung 980 1 tb ssd
64 gb micro ssd
19 tum ips skärm
Digital skylt Galactic unicorn
Maskinen drar bara runt 20 watt aktivt
Spelat ps1 , Nintendo 64 , nes snes
Allt flyter på utan problem
Denna maskin kommer klara de mesta du kastar på den
Går även att istället för en Raspberry sätta in nätagg och en mini pc istället
Detta är alltså ingen färdig maskin du köper med äldre teknik
Utan nyare bättre grejer som är gjorda för att klara det du vill
2 länkar
Den första till maskinen så du kan läsa om den
Sen den andra till skylten
https://shop.pimoroni.com/products/picade-max?variant=4200749...
https://shop.pimoroni.com/products/space-unicorns?variant=408...
Hör av dig för mer info
Säljes enbart för ett vettigt pris
Annars får den ligga nedpackad tills jag har plats igen
Hämtas i Borgholm eller kanske kalmar
Kan ev skickas på köparens risk