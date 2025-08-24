Table Top arcade maskin 1-2 player

Hej

Pga flytt och platsbrist så säljer jag denna

Livet ändrades snabbt för min del

Bara någon månad gammal

Mkt häftig och cool

Bra kvalitet på allt igenom

Inget billigt skräp

Köptes som en byggsats jag monterat

Importerad från England

Sen har jag köpt till en digital skylt

En Raspberry pi5 ,ssd mm

Där du kan själv kan programmera text och mkt mer

Jag kör dual boot med retropie och rasperi os samt recalbox

Kan låta de vara så

Paketet innehåller

Arcade maskin picade Max 2 player

(Går bygga om till 1 player om man vill)

Raspberry pI 5 4 gb med aktiv kylning

Samt en ssd bas

Samsung 980 1 tb ssd

64 gb micro ssd

19 tum ips skärm

Digital skylt Galactic unicorn

Maskinen drar bara runt 20 watt aktivt

Spelat ps1 , Nintendo 64 , nes snes

Allt flyter på utan problem

Denna maskin kommer klara de mesta du kastar på den

Går även att istället för en Raspberry sätta in nätagg och en mini pc istället

Detta är alltså ingen färdig maskin du köper med äldre teknik

Utan nyare bättre grejer som är gjorda för att klara det du vill

2 länkar

Den första till maskinen så du kan läsa om den

Sen den andra till skylten

https://shop.pimoroni.com/products/picade-max?variant=4200749...

https://shop.pimoroni.com/products/space-unicorns?variant=408...

Hör av dig för mer info

Säljes enbart för ett vettigt pris

Annars får den ligga nedpackad tills jag har plats igen

Hämtas i Borgholm eller kanske kalmar

Kan ev skickas på köparens risk

Läs hela annonsen här