Internet försvinner

Hej!

Efter att ha bytt ut hela riggen med allt vad det innebär, moderkort, processor, hårddiskar osv, förutom chassit. Har även bytt router och kablage från medieomvandlaren.

Internet slår ifrån ca 10 sekunder när jag startar datorn samt någon gång ibland vid mina spelstunder.

Min fråga är, kan chassit skapa någon kortslutning eller dylikt? Eller någon mjukvara? Har även installerat om windows ett flertal gånger.

Tack för svar!