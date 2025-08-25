Internet försvinner

Hej!
Efter att ha bytt ut hela riggen med allt vad det innebär, moderkort, processor, hårddiskar osv, förutom chassit. Har även bytt router och kablage från medieomvandlaren.
Internet slår ifrån ca 10 sekunder när jag startar datorn samt någon gång ibland vid mina spelstunder.
Min fråga är, kan chassit skapa någon kortslutning eller dylikt? Eller någon mjukvara? Har även installerat om windows ett flertal gånger.
Tack för svar!
Beskriv också hela din internetanslutning från inkommande kabel till din dator. Många gånger kryper det fram att det finns allt möjligt runt omkring, eller i serie, som spelar roll. Dessa enheter har inte ansetts relevanta, men har faktiskt varit felorsaken.