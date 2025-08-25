Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Internet försvinner

Internet försvinner

Hej!
Efter att ha bytt ut hela riggen med allt vad det innebär, moderkort, processor, hårddiskar osv, förutom chassit. Har även bytt router och kablage från medieomvandlaren.
Internet slår ifrån ca 10 sekunder när jag startar datorn samt någon gång ibland vid mina spelstunder.
Min fråga är, kan chassit skapa någon kortslutning eller dylikt? Eller någon mjukvara? Har även installerat om windows ett flertal gånger.
Tack för svar!

Hej!
Efter att ha bytt ut hela riggen med allt vad det innebär, moderkort, processor, hårddiskar osv, förutom chassit. Har även bytt router och kablage från medieomvandlaren.
Internet slår ifrån ca 10 sekunder när jag startar datorn samt någon gång ibland vid mina spelstunder.
Min fråga är, kan chassit skapa någon kortslutning eller dylikt? Eller någon mjukvara? Har även installerat om windows ett flertal gånger.
Tack för svar!

Hejsan

Kör du via kabel eller wifi? Har du installerat moderkortstillverkarens lan/wifi drivrutiner?

Medlem

Hr du även bytt kabel mellan routern och datorn?

Hejsan

Kör du via kabel eller wifi? Har du installerat moderkortstillverkarens lan/wifi drivrutiner?

Kör via kabel, och senaste drivisarna är installerade. Detta har pågått ett tag, även med andra drivrutiner.
Tack för svar!

Hr du även bytt kabel mellan routern och datorn?

Precis, hade missat att skrivit det.

Har du andra enheter på nätverket, och har de i så fall samma problem?

Har du andra enheter på nätverket, och har de i så fall samma problem?

Har fler enheter som kör via wifi, men det är svårt att se om det lägger av då det inte är lika påtagligt som vid gaming osv.

Har fler enheter som kör via wifi, men det är svårt att se om det lägger av då det inte är lika påtagligt som vid gaming osv.

Får du samma problem om du inte har routern inkopplad?

Får du samma problem om du inte har routern inkopplad?

Bra fråga, då jag bytt router utan framgång så har jag inte tänkt så långt, får prova tack!

Bra fråga, då jag bytt router utan framgång så har jag inte tänkt så långt, får prova tack!

Beskriv också hela din internetanslutning från inkommande kabel till din dator. Många gånger kryper det fram att det finns allt möjligt runt omkring, eller i serie, som spelar roll. Dessa enheter har inte ansetts relevanta, men har faktiskt varit felorsaken.

