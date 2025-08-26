Teklager router opnsense / proxmox + Unifi PoE switch

pga lite upgrades i hemmanätet säljes följande:

Teklager (https://teklager.se/en/products/routers/tlsense-N5105L4) DYI Router miniPC

N5105 CPU

16GB DDR4 RAM

256GB NVME

4x 2.5 GbP NICs

2x usb2, 2x usb3, 1x usb-c, DP, hdmi, 1x miniSATA

Fläktlös, samt VESA mount

Har används som hypervisor med Proxmox i botten, samt Opnsense router, några VMs med containers samt en K3S nod. Ingen fläkt så tyst. Har stöd för en extra 2.5" HDD/SSD. Kan med fördel anvendas som hemmalabb + homeassistant etc om man inte vil köra sin egen router med.

pris: 2000

Unifi Switch 8 PoE 60W

Denna kommer men en annan strömadapter der pluggen inte er 100% match, men inget som påverkar funktion.

Pris: 700

Kan skickas mot fraktkostnad samt embalage kostnad. Preffered, hämtning i Huddinge , Stockholm

