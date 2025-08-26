Teklager router opnsense / proxmox + Unifi PoE switch

thesutex
Medlem ★
●
pga lite upgrades i hemmanätet säljes följande:
Teklager (https://teklager.se/en/products/routers/tlsense-N5105L4) DYI Router miniPC
N5105 CPU
16GB DDR4 RAM
256GB NVME
4x 2.5 GbP NICs
2x usb2, 2x usb3, 1x usb-c, DP, hdmi, 1x miniSATA
Fläktlös, samt VESA mount
Har används som hypervisor med Proxmox i botten, samt Opnsense router, några VMs med containers samt en K3S nod. Ingen fläkt så tyst. Har stöd för en extra 2.5" HDD/SSD. Kan med fördel anvendas som hemmalabb + homeassistant etc om man inte vil köra sin egen router med.
pris: 2000
Unifi Switch 8 PoE 60W
Denna kommer men en annan strömadapter der pluggen inte er 100% match, men inget som påverkar funktion.
Pris: 700
Kan skickas mot fraktkostnad samt embalage kostnad. Preffered, hämtning i Huddinge , Stockholm
