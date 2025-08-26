CPU, mobo, GPU, PSU, chassi

fille044
FD Define Mini C | ASRock Z97E-ITX | Intel i7 4790k | Asus STRIX GTX 1070Ti OC
Adata 16GB 1600MHz | Samsung 850 Evo 500GB | OCZ 240GB | EVGA G2 650W
Huawei Honor8 | Lenovo Y14ISK
Efter en rensning har jag nu ett gäng komponenter till försäljning.
Var vänlig lägg ett bud på vardera komponent.
Allt förutom chassi kan skickas mot fraktkostnad.
1.
Intel Core i5 4670k (stock clock)
Gigabyte GA-Z87M-D3H mATX
Crucial Ballistix Sport 2x4GB DDR3 CL9 1600MHz
Coolermaster Hyper 212 kylare + Noctua PWM fläkt. Ny kylpasta monterad idag.
Startbud 400:-
2.
Intel Core i7 4790k (4,2GHz i många år)
ASRock Z97E-ITX/ac Mini-ITX
ADATA XPG 2x8GB DDR3 CL9 1600MHz
BeQuiet Pure Rock 2 + BeQuiet PWM fläkt
Ny kylpasta monterad idag.
Startbud 500:-
3.
Geforce 1070ti Asus ROG Strix Gaming
Problemfritt kort som körts oklockat. Använts mycket sparsamt de senaste 5 åren. Jag är andre ägaren på kortet.
Startbud 600:-
4.
Radeon RX580 Sapphire Nitro+
Har använts mycket sparsamt i vår ägo de senaste 5 år sedan. Jag är andre ägaren på kortet.
Startbud 500:-
5.
EVGA G2 750w
Cirka 10 år gammalt, ej garanti kvar.
Fullt modulärt
80+ Gold
Ingår i lådan:
1st 24pin
2st CPU 8pin
9st SATA
4st VGA 8pin
9st peripheral 4-pin
Startbud 300:-
6.
EVGA G2 650W
Cirka 10 år gammalt, ej garanti kvar.
Fullt modulärt
80+ Gold
Ingår i lådan:
1st 24pin
1st CPU 8pin
2st VGA 8pin
9st SATA
4st peripheral 4pin
Startbud 200:-
7.
Silverstone Temjin TJ08-E. mATX & mini-ITX.
Chassit mycket bra skick. En styck Silverstone 180mm fläkt ingår. Litet märke på ena sidoplåten. Sidoplåten passar på bägge sidor. Finns skruv för moderkort.
Startbud 300:-
8.
Fractal Design Define Mini C med plexisida. mATX & micro-ITX.
Mycket bra skick. Tre st fractal fläktar ingår. Finns skruv för 1st 3,5” och två st 2,5” samt moderkort.
Startbud 200:-
Jag har inga lådor eller kvitton kvar till någon av komponenterna.
500 för båda nätaggen
