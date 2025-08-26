CPU, mobo, GPU, PSU, chassi

Efter en rensning har jag nu ett gäng komponenter till försäljning.

Var vänlig lägg ett bud på vardera komponent.

Allt förutom chassi kan skickas mot fraktkostnad.

1.

Intel Core i5 4670k (stock clock)

Gigabyte GA-Z87M-D3H mATX

Crucial Ballistix Sport 2x4GB DDR3 CL9 1600MHz

Coolermaster Hyper 212 kylare + Noctua PWM fläkt. Ny kylpasta monterad idag.

Startbud 400:-

2.

Intel Core i7 4790k (4,2GHz i många år)

ASRock Z97E-ITX/ac Mini-ITX

ADATA XPG 2x8GB DDR3 CL9 1600MHz

BeQuiet Pure Rock 2 + BeQuiet PWM fläkt

Ny kylpasta monterad idag.

Startbud 500:-

3.

Geforce 1070ti Asus ROG Strix Gaming

Problemfritt kort som körts oklockat. Använts mycket sparsamt de senaste 5 åren. Jag är andre ägaren på kortet.

Startbud 600:-

4.

Radeon RX580 Sapphire Nitro+

Har använts mycket sparsamt i vår ägo de senaste 5 år sedan. Jag är andre ägaren på kortet.

Startbud 500:-

5.

EVGA G2 750w

Cirka 10 år gammalt, ej garanti kvar.

Fullt modulärt

80+ Gold

Ingår i lådan:

1st 24pin

2st CPU 8pin

9st SATA

4st VGA 8pin

9st peripheral 4-pin

Startbud 300:-

6.

EVGA G2 650W

Cirka 10 år gammalt, ej garanti kvar.

Fullt modulärt

80+ Gold

Ingår i lådan:

1st 24pin

1st CPU 8pin

2st VGA 8pin

9st SATA

4st peripheral 4pin

Startbud 200:-

7.

Silverstone Temjin TJ08-E. mATX & mini-ITX.

Chassit mycket bra skick. En styck Silverstone 180mm fläkt ingår. Litet märke på ena sidoplåten. Sidoplåten passar på bägge sidor. Finns skruv för moderkort.

Startbud 300:-

8.

Fractal Design Define Mini C med plexisida. mATX & micro-ITX.

Mycket bra skick. Tre st fractal fläktar ingår. Finns skruv för 1st 3,5” och två st 2,5” samt moderkort.

Startbud 200:-

Jag har inga lådor eller kvitton kvar till någon av komponenterna.

