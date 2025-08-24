pci-e 1x raiser /extension

de där kinesium raiserna är lite hit or miss ibland funkar de ibland är de elektronikskrot från fabriken.

hitta en med bra betyg såld av amazon så brukar de iaf inte va nå problem att returera dem om de e elektronikskrot köper du av 3e part säljare kan du lika gärna slänga den direkt då leveransen tillbaka till kina om säljaren vill ha tillbaka den troligen kommer kosta mer än vad produkten kostar

och kolla reviews hur mycket folk som raporterat att de de fått levererat dödat deras dator och/eller varit feltillverkade och ta en som folk iaf inte sagt dödat deras dator, skapat brand eller varit trasiga vid leverans.

och har den inga reviews gå till nästa.

personligen skulle jag bara sålt kortet på facebook/tradera/blocket och köpt ett bra USB Wifi kort istället t.ex.

https://www.amazon.se/-/en/Archer-TXE70UH/dp/B0CRQY5BC3?crid=...