Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen Övrigt Tråd

pci-e 1x raiser /extension

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

pci-e 1x raiser /extension

Hejsan

Skulle behöva flytta WIFI kortet, (Archer TXE75E) då det blockar kylningen till GPUn, hur är kvalitén på de kablar man kan köpa?

tex:

https://www.amazon.se/Extension-Flexible-Riserkabel-N%C3%A4tv...

https://www.amazon.se/Gaoominy-PCI-stigare-f%C3%B6rl%C3%A4nga...

Visa signatur

chmod 775

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

För ett wifi-kort skulle jag inte oroa mig. Inga särskilt höga bandbreddskrav.

Visa signatur

DAN Cases A4-SFX | AMD Ryzen 7 9800X3D | Thermalright AXP90-X47 Full Copper |
INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Twin X2 | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI | Samsung 960 EVO 1TB | Corsair SF-600

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Finns ju även de där 1x bitcoin/mining risers som skulle funka till detta också, har sett folk skänka bort dem emellanåt

Visa signatur

Byt namn på Nvidia till NvidAI

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

de där kinesium raiserna är lite hit or miss ibland funkar de ibland är de elektronikskrot från fabriken.

hitta en med bra betyg såld av amazon så brukar de iaf inte va nå problem att returera dem om de e elektronikskrot köper du av 3e part säljare kan du lika gärna slänga den direkt då leveransen tillbaka till kina om säljaren vill ha tillbaka den troligen kommer kosta mer än vad produkten kostar

och kolla reviews hur mycket folk som raporterat att de de fått levererat dödat deras dator och/eller varit feltillverkade och ta en som folk iaf inte sagt dödat deras dator, skapat brand eller varit trasiga vid leverans.

och har den inga reviews gå till nästa.

personligen skulle jag bara sålt kortet på facebook/tradera/blocket och köpt ett bra USB Wifi kort istället t.ex.
https://www.amazon.se/-/en/Archer-TXE70UH/dp/B0CRQY5BC3?crid=...

Senast redigerat
Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar