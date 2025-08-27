USB-C -> HDMI 2.0 kabel med stöd för Freesync?

Har i dagsläget en Samsung 55 tums Q7FN tv med Freesync stöd över HDMI.

Till denna vill jag kunna koppla min Legion Go S via USB-C och det skulle då vara med adapter till HDMI, dock blir jag inte klok på vilken kabel jag ska välja som också ger stöd för Freesync. Har lite dålig koll på exakt vad jag ska titta efter, de flesta kablar som har stöd för detta verkar vara HDMI 2.1 och då misstänker jag att det bara är VRR och inte specifikt Freesync även om det sistnämnda skrivs ut (på amazon iaf).

Dockor verkar generellt inte stödja detta därav valet att bara köra en kabel direkt.

Tacksam för tips här!