Mini-ITX Gaming-PC med 4070 Ti & Ryzen 7800X3D

Halloj,

Säljer av min dator då jag bara lirar old school RuneScape och inte behöver en så kraftfull dator. Perfekt för dig som vill spela i 1440p eller 4K med höga inställningar, eller jobba med tunga program som kräver mycket CPU/GPU-kraft. Kör på ultra även med en ultrawide skärm (49")

Har även ett Microsoft Surface Headphones 2+, den med teams funktionen, som jag säljer för 1500.

Specifikationer för datorn:

• Grafikkort: MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X OC 12GB

• Processor: AMD Ryzen 7 7800X3D

• Moderkort: ASUS ROG Strix B650E-I (mini-ITX, med PCIe 5.0 & WiFi 6E) - ny

• RAM: 32GB Kingston Fury Beast DDR5 @ 6000MHz CL30 - ny

• Lagring: Samsung 990 Pro 1TB NVMe SSD (systemdisk, otroligt snabb) - ny

• Samsung 980 EVO 1TB NVMe SSD (extra lagring)

• Chassi: NZXT H1 V1 – kompakt och stilren design med inbyggd AIO-kylning och 650W PSU

• Extra kylning: 2x externa Lian Li-fläktar för förbättrat luftflöde

Övrigt:

• Allt fungerar felfritt och datorn är nyinstallerad med Windows (kan levereras med eller utan OS beroende på önskemål).

• CPU och GPU är undervoltade för att hålla tempsen nere.

• Kompakt formfaktor (ITX), perfekt för skrivbordet eller som en clean setup i vardagsrummet.

Pris: 16000:-

⸻

Bilderna i 5 och 6 motsvarar datorn i idle temps (5) samt tempsen när videoinställningarna för helldivers 2 är på ultra (6). Fläktarna låter lite av sig när man spelar i 4k men fläktkurvorna i bios är inte optimerade, så kan bara bli bättre därifrån.

Leverans:

Datorn hämtas helst på plats, men kan skickas om så önskas. Observera: Jag ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma under frakten.

Skriv gärna ett meddelande vid intresse eller frågor!

Läs hela annonsen här