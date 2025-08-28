Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Mini-ITX Gaming-PC med 4070 Ti & Ryzen 7800X3D

Mini-ITX Gaming-PC med 4070 Ti & Ryzen 7800X3D

Halloj,

Säljer av min dator då jag bara lirar old school RuneScape och inte behöver en så kraftfull dator. Perfekt för dig som vill spela i 1440p eller 4K med höga inställningar, eller jobba med tunga program som kräver mycket CPU/GPU-kraft. Kör på ultra även med en ultrawide skärm (49")

Har även ett Microsoft Surface Headphones 2+, den med teams funktionen, som jag säljer för 1500.

Specifikationer för datorn:
• Grafikkort: MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X OC 12GB
• Processor: AMD Ryzen 7 7800X3D
• Moderkort: ASUS ROG Strix B650E-I (mini-ITX, med PCIe 5.0 & WiFi 6E) - ny
• RAM: 32GB Kingston Fury Beast DDR5 @ 6000MHz CL30 - ny
• Lagring: Samsung 990 Pro 1TB NVMe SSD (systemdisk, otroligt snabb) - ny
• Samsung 980 EVO 1TB NVMe SSD (extra lagring)
• Chassi: NZXT H1 V1 – kompakt och stilren design med inbyggd AIO-kylning och 650W PSU
• Extra kylning: 2x externa Lian Li-fläktar för förbättrat luftflöde

Övrigt:
• Allt fungerar felfritt och datorn är nyinstallerad med Windows (kan levereras med eller utan OS beroende på önskemål).
• CPU och GPU är undervoltade för att hålla tempsen nere.
• Kompakt formfaktor (ITX), perfekt för skrivbordet eller som en clean setup i vardagsrummet.

Pris: 16000:-

Bilderna i 5 och 6 motsvarar datorn i idle temps (5) samt tempsen när videoinställningarna för helldivers 2 är på ultra (6). Fläktarna låter lite av sig när man spelar i 4k men fläktkurvorna i bios är inte optimerade, så kan bara bli bättre därifrån.

Leverans:

Datorn hämtas helst på plats, men kan skickas om så önskas. Observera: Jag ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma under frakten.

Skriv gärna ett meddelande vid intresse eller frågor!

Går det att få en bild så man se insidan av bygget?
Och vilken version av riserkabel är det? NZXT H1 V1 har ju haft en del strul med den.

